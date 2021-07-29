Дзюдоистки с Сумщины взяли еще две медали чемпионата Украины Сегодня, 28 августа, во Львове завершился чемпионат Украины по дзюдо среди спортсменов до 16 лет.

После пяти медалей в первый день соревнований в субботу представители Сумщины взяли еще 2 медали: бронзовые медали достались Марие Васюте (в весовой категории до 52 кг) и Ангелине Мандрыке (63 кг).

В общекомандном зачете Сумщина с 7 медалями (2 серебряными и 5 бронзовыми) заняла 9-е место. Лидируют Киев (5-4-8), Одесская (3-2-3) и Черниговская (2-1-1) области.