Дзюдоистки с Сумщины взяли еще две медали чемпионата Украины

После пяти медалей в первый день соревнований в субботу представители Сумщины взяли еще 2 медали: бронзовые медали достались Марие Васюте (в весовой категории до 52 кг) и Ангелине Мандрыке (63 кг).
В общекомандном зачете Сумщина с 7 медалями (2 серебряными и 5 бронзовыми) заняла 9-е место. Лидируют Киев (5-4-8), Одесская (3-2-3) и Черниговская (2-1-1) области.
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