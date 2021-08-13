В Сумах ищут водителя, сбившего на переходе ребенка (видео) 27 августа в 21:02 на пешеходном переходе от фонтана «Садко» был сбит ребенок.

Предположительно черный автомобилем-универсалом. Водитель вышел из машины, обругал ребенка, осмотрел свою машину и скрылся с места ДТП.

Если у кого есть какая-нибудь видеозапись с регистратора или может, кто был очевидцем происшествия, отзовитесь пожалуйста, - пишет сумчанка Яна Скорына.