В Сумах ищут водителя, сбившего на переходе ребенка (видео)

Предположительно черный автомобилем-универсалом. Водитель вышел из машины, обругал ребенка, осмотрел свою машину и скрылся с места ДТП.
Если у кого есть какая-нибудь видеозапись с регистратора или может, кто был очевидцем происшествия, отзовитесь пожалуйста, - пишет сумчанка Яна Скорына.
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