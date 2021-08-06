В Сумах пропала 18-летняя девушка 27 августа в Сумах пропала 18-летняя Оксана Аганина.

Около 17.00 девушка вышла из дома по адресу: г. Сумы, ул. Августовская, и с того момента ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160 см, среднее телосложение, глаза голубые, волосы русые, стрижка боб-каре с лёгким мелированием.

Была одета: черные узкие коттоновые штаны, черная футболка с белой надписью на груди (см. фото), черные кроссовки с белой подошвой.

При себе имела одежду (рубашка горчично-бордового цвета в крупную клетку, черная кофта на молнии), белая сумка, коричневая барсетка.

При наличии информации звоните по телефонам: 068-777-0-112 или 102.