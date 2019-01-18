В Сумах установили национальный рекорд по изучению английского языка В Сумах состоялся самый масштабный бесплатный урок английского языка в Украине для родителей и детей.

На прошлых выходных в молодежном центре «Романтика» состоялся бесплатный урок английского языка для всех желающих.

Впервые в Украине был установлен рекорд по самому массовому уроку английского языка, в котором принимали участие и родители, и дети.

Урок провел сумской преподаватель, автор книг по изучению иностранных языков Станислав Дугин, а организацией мероприятия занималась школа «Newlearning English school».

В школе отмечают, что наиболее эффективный метод обучения - когда дети изучают английский, а родители вспоминают утраченные знания и овладевают методикой преподавания.

В массовом открытом уроке английского языка с родителями и детьми приняли участие 315 учеников. Теперь это официальный национальный рекорд Украины.