В Сумах установили национальный рекорд по изучению английского языка

На прошлых выходных в молодежном центре «Романтика» состоялся бесплатный урок английского языка для всех желающих.
Впервые в Украине был установлен рекорд по самому массовому уроку английского языка, в котором принимали участие и родители, и дети.
Урок провел сумской преподаватель, автор книг по изучению иностранных языков Станислав Дугин, а организацией мероприятия занималась школа «Newlearning English school».
В школе отмечают, что наиболее эффективный метод обучения - когда дети изучают английский, а родители вспоминают утраченные знания и овладевают методикой преподавания.
В массовом открытом уроке английского языка с родителями и детьми приняли участие 315 учеников. Теперь это официальный национальный рекорд Украины.
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