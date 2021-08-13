Липоводолинский «Альянс» проиграл в Житомире Сегодня. 28 августа, проходят игры 6-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге.

Липоводолинский «Альянс» играл в Житомире против местного «Полесья». В присутствии Андрея Шевченко и Александра Усика, которые посетили этот матч, хозяева были сильнее 3:1. В середине первого тайма на гол Андрея Нестерова (26-я минута) ответил Вячеслав Пиднебенной (32). А вначале второго тайма дважды отличился Юрий Коломоець (50, 52).

После этой игры у «Альянса» осталось 7 очков и 11-е место в турнирной таблице. Еще есть один матч в запасе.