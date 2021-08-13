Ночью в Ромнах спасатели оперативно ликвидировали пожар в 5-этажном жилом доме

Сообщение поступило от жителей, которые увидели дым, выходивший из вентиляционной системы. По вызову был направлен дежурный караула 19-й государственной пожарно-спасательной части.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горение происходит в однокомнатной квартире. Включив аппараты для защиты органов дыхания, пожарные через окно попали в задымленное помещение. В комнате горели кровать, журнальный стол и вещи домашнего обихода. Существовала угроза стремительного распространения огня.
В 3:14 пожар был локализован, 3:28 - ликвидирован. Допустимая причина пожара - короткое замыкание электросети.
Всего на месте происшествия работало 8 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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