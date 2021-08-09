79-летний житель Сумщины хранил дома наркотики

Около 269 граммов марихуаны нашли полицейские у 79-летнего кролевчанина в ходе проведения обыска по месту его проживания. Все найденное правоохранители изъяли и направили на экспертизу.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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