79-летний житель Сумщины хранил дома наркотики 27 августа в ходе проведения комплекса оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Мак», работники полиции разоблачили жителя Кролевца в совершении преступлений, связанных с наркотиками.

Около 269 граммов марихуаны нашли полицейские у 79-летнего кролевчанина в ходе проведения обыска по месту его проживания. Все найденное правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.