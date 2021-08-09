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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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79-летний житель Сумщины хранил дома наркотики

27 августа в ходе проведения комплекса оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Мак», работники полиции разоблачили жителя Кролевца в совершении преступлений, связанных с наркотиками.

Около 269 граммов марихуаны нашли полицейские у 79-летнего кролевчанина в ходе проведения обыска по месту его проживания. Все найденное правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики
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