У Сумах відбувся Всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України!» 3 метою вшанування пам'яті загиблих воїнів АТО/OOC, захисників України, висловлення подяки військовослужбовцям та їх сім'ям за внесок у збереження територіальної цілісності та національної гідності країни, підтримки та формування патріотичної свідомості уже традиційно за ініціативи громадськості та учасників АТО/OOC проводиться тематичний забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України».

У цьому році забіг на дистанцію 3 км відбувся навколо навколо озера Чеха в місті Суми.

Організаторами забігу виступила громадська ініціативна група та організація «Rаce Project» за підтримки управління молоді та спорту Сумської облдержадміністрації.

«Вже третій рік поспіль в місті Суми проводимо легкоатлетичний тематичний забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Для участі зареєструвалося більше 300 учасників», – повідомив голова громадської організації «Rаce Project» Віталій Івах.

Участь у забігу взяли представники різних вікових категорій, як діти так і люди похилого віку. Однією із учасників забігу була мати загиблого героя, яка бігла в пам'ять про свого сина.

Довідково

Забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України» є виявом подяки військовослужбовцям та їхнім сім’ям за внесок у збереження територіальної цілісності країни.

На спортивному заході кожен учасник має пробігти обрану ним дистанцію із закріпленим на футболці іменем знайомої або незнайомої людини, яка віддала життя в боротьбі за територіальну цілісність України. Можна повідомити ім’я родича чи друга, номер з іменем та прізвищем загиблого воїна буде присвоєно бігунові при реєстрації.