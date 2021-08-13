В Тростянце спасатели деблокировали водителя из покореженного в результате ДТП автомобиля 27 августа в 19:07 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи.

Как стало известно, в г. Тростянец на автодороге по ул. Шевченко водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием.

Пассажиру удалось самостоятельно выбраться из автомобиля, а водителя, 1995 г.р., зажало деформированными конструкциями. Для деблокирования пострадавшего привлекался дежурный караул 24-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатели с помощью механизированного инструмента освободили мужчину из искореженного транспортного средства и передали медицинским работникам. Пострадавшего госпитализировали в Тростянецкую центральную районную больницу. Всего для оказания помощи привлекалось 2 единицы техники и 5 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает ГУ ГСЧС Украины в Сумской области.