Служба зайнятості Сумщини сприяє працевлаштуванню соціально незахищених верств населення Міжнародна Організація Праці та обласна служба зайнятості Сумщини впроваджує проєкт, що розширює можливості працевлаштування.

Днями у Сумському обласному центрі зайнятості відбулася зустріч з представниками Міжнародної Організації Праці з питань впровадження в області проєкту «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні», мета якого полягає у розширенні можливостей формальної зайнятості за рахунок зеленого та крафтового туризму в межах «Туристичного трикутника Сумщини», до якого входять Глухівська, Путивльська, Кролевецька, Есманська, Новослобідська громади.

До участі в реалізації проєкту долучилась і обласна служба зайнятості.

«Цей проєкт відкриває не тільки нові горизонти для економічного розвитку туристичної галузі в регіоні, а й нові перспективи для створення нових робочих місць. Служба зайнятості у цьому процесі займає одну з ключових позицій і є активним учасником у реалізації проєкту на Сумщині, бо це реальний шлях до нових можливостей зайнятості для молоді, жінок, ветеранів АТО, людей пенсійного і передпенсійного віку, людей з інвалідністю. Залучення до підприємництва таких соціально незахищених груп населення, які є неконкурентоспроможними на ринку праці, дозволить зменшити соціальну напругу через зменшення рівня безробіття, здійснити соціальну адаптацію ветеранів АТО та перекваліфікацію фахівців з низькозатребуваною спеціалізацією», - прокоментував директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.