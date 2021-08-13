В Конотопському районі на Сумщині відкрили спортивний майданчик з футбольним полем зі штучним покриттям Як повідомив голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький, спортивний майданчик на території Попівського НВК у с. Попівка Конотопського району збудований у рамках програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво»

«Знаково, що цей майданчик з футбольним полем зі штучним покриттям ми відкриваємо напередодні 30-річчя незалежності України. Адже він розташований на території місцевого навчально-виховного комплексу і будувався для розвитку наших дітей – майбутнього української держави», – зазначив Дмитро Живицький.

Відкриваючи спортивний майданчик, голова облдержадміністрації звернув увагу на те, що на новому футбольному полі дітям краще буде грати і новими м’ячами. Тому в Попівку він завітав з подарунками.

За словами Дмитра Живицького, фінансування цього майданчика здійснено за рахунок Державного фонду регіонального розвитку в сумі 6,2 млн грн із залученням співфінансування з місцевого бюджету Конотопської районної ради на рівні 30% вартості проєкту, а це майже 2,8 млн грн.

«Звісно, на цьому реалізація програми «Велике будівництво» у Попівській громаді не закінчується. Кожна громада на Сумщині має бути з сучасною школою, лікарнею чи ФАПом, до яких ведуть хороші дороги. Я впевнений, що разом з вами ми це зробимо. Адже сильні громади – це сильна Сумщина і сильна Україна», – наголосив голова облдержадміністрації.