Сегодня липоводолинский «Альянс» сыграет в гостях (трансляция)

Соперником нашей команды будет местное «Полесье». Матч 6-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге начнется в 15.30.
Накануне этой игры «Полесье» с 6 очками в 5 играх на 11-м месте, «Альянс» с 7 очками в 4 играх на 9-й месте.
В предыдущем сезоне «Альянс» дважды обыграл житомирян: 2:1 в гостях и 4:2 дома.
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