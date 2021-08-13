Сегодня липоводолинский «Альянс» сыграет в гостях (трансляция) Сегодня, 28 августа, ФК «Альянс» сыграет в Житомире.

Соперником нашей команды будет местное «Полесье». Матч 6-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге начнется в 15.30.

Накануне этой игры «Полесье» с 6 очками в 5 играх на 11-м месте, «Альянс» с 7 очками в 4 играх на 9-й месте.

В предыдущем сезоне «Альянс» дважды обыграл житомирян: 2:1 в гостях и 4:2 дома.

Трансляций тут.