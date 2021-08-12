В Сумах фейковый внук обманул пенсионерку Пожилая женщина в результате своей доверчивости отдала мошенникам все сбережения.

За помощью к работникам Сумского районного управления полиции обратилась 75-летняя женщина и сообщила, что утром ей на стационарный телефон позвонил неизвестный. Мужчина назвался ее внуком и рассказал, что попал в ДТП и требует немедленного лечения. Поэтому попросил пожилую женщину собрать как можно большую сумму денег и передать их через курьера. Так женщина и сделала, отдав 1070 долларов неизвестному, который пришел к ней домой.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и советуют гражданам не доверять неизвестным телефонным собеседникам, кем бы они ни назывались, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.