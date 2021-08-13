В Сумах произошла авария с участием электросамоката (видео)

Видео последствий выложил в Фейсбуке сумчанин Валерий Осадченко.
«Все живы! На перекрёстке Лушпы и Ивана Сирка, возле стоянки ДТП с участием электросамоката.
Берегите себя!» - написал он.
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