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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 22:13251

Биатлонист с Сумщины – седьмой на чемпионате мира

В чешском Нове-Место продолжается чемпионат мира по летнему биатлону.

В финале суперспринта у мужчин на протяжении первой половины гонки украинские болельщики сохраняли надежды на борьбу за медали. Наш Денис Насыко на старте оставил очень приятное впечатление: идеально отработав два огневых рубежа лежа, наш биатлонист возглавил пелотон, пишет biathlon.com.ua.

Лидировал Денис вплоть до третьего рубежа, а там… Увы, в который раз стрельба стоя перечеркивает перспективы Насыко на высокие места. И сейчас четыре промаха сразу отбросили его в середину второго десятка. Этот рубеж остался единственным, на котором Денис заработал штраф – чисто отработав и последнюю стойку, он финишировал выше остальных партнеров по команде – на седьмой позиции.

Порадовал и Сергей Телень, который пока «обживается» во взрослом биатлоне. В его активе сегодня лучшая среди наших ребят стрельба – три круга штрафа – и уверенный финишный круг, который принес ему итоговое восьмое место!

Виталий Труш финал прошел не ровно – сначала откатился назад после неудачной первой стрельбы, но впоследствии добрался почти до тех же позиций, который завоевал в квалификации: 12-е место. А вот у уроженца Сумщины Андрея Доценко гонка откровенно не получилась: восемь промахов – худшая стрельба среди участников гонки и 29-я строчка в финишном протоколе.

Ну а победитель получился сенсационным! Румын Георге Бута продемонстрировал уникальную стрельбу точно, закрыв все 20 мишеней, и этого оказалось достаточно, чтобы на финише на 11 секунд опередить представителя RBU Ярослава Костюкова. Третьим стал бельгиец Флоран Клод. Для румынского спортсмена это – первый такой громкий успех на международном уровне. Предыдущим высшим достижением Бута было четвертое место в гонке преследования на домашнем летнем чемпионате мира в Чейле-Градиштей в 2015 году. А в зимних сезонах лучший результат румына – 32-я позиция в индивидуальной гонке на чемпионате мира-2020 в Антхольце.

В субботу в Нове-Место пройдут спринты во всех четырех категориях спортсменов.

Супер-спринт (финал). Мужчины

1.  Георге Бута (0+0+0+0)  19:36,5

2.  Ярослав Костюков (0+1+1+0)  +11,0

3.  Флоран Клод (0+1+0+1)  +15,7

...

7.  Денис Насыко (0+0+4+0)  +34,8

8.  Сергей Телень (2+1+0+0)  +36,8

12.  Виталий Труш (2+0+1+2)  +46,1

29.  Андрей Доценко (2+1+2+3)  +2:16,1

Спорт Летний биатлон
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