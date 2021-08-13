ФК «Виктория» проиграла третий раз подряд Сегодня, 27 августа, стартовал 6-й тур чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

«Виктория» из Николаевки принимала ФК «Никополь». Гости забили едиснвтенный мяч на 10-й минуте и праздновали третью победу в турнире. У «Виктории» после трех матчей без поражений на старте третий подряд проигрыш. С 7 очками наши земляки опустились уже на 11-е место в турнирной таблице.