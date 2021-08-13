ФК «Тростянец» проиграл в триллере

ФК «Тростянец» играл в гостях против ФК «Скорук» из Томаковки на Днепропетровщине. Гости открыли счет на второй добавленной минуте первого тайма – с пенальти отличился Андрей Слипухин. Уже через две минуты после перерыва счет удвоил Артем Ильченко.
На 55-й минуте снова пенальти, но уже в ворота «Тростянца»: с «точки» счет сокращает Дмитрий Волков. А спустя три минуты он уже равный благодаря голу Даниила Боженара.
На 86-й минует снова пенальти, но на этот раз Слипухин не реализовал 11-метровый. А вот Дмитрий Волков свой второй шанс с «точки» использовал на 90+1 минуте.
В итоге 3:2 – волевая победа «Скорука» в матче с 4 пенальти.
У «Тростянца» осталось 5 очков и 13-е место в турнирной таблице.
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