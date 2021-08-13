Под конец лета на Сумщине еще потеплеет

28 августа: переменная облачность, ночью небольшой кратковременный дождь, слабый туман, днем без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью +12 .. + 17 °С, днем +22 .. + 27 °С.
29 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +12 .. + 17 °С, днем +24 .. + 29 °С.
30 августа: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +14 .. + 19 °С, днем +26 .. + 31 °С.
31 августа: переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +14 .. + 19 °С, днем +24 .. + 29 °С.
Температура воды в реках области +20..21 °С.
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