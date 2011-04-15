Резервист с Сумщины принял участие в параде в Киеве на День Независимости Впервые в параде войск на День Независимости Украины приняли участие воины подразделений территориальной обороны.

Среди них был резервист 151-го отдельного батальона территориальной обороны Конотопского РТЦК и СП младший лейтенант резерва Евгений Бельский, который с 26 июля по 25 августа находился на учебных сборах для подготовки для участия в военном параде, посвященного 30-й годовщине Независимости Украины. Младший лейтенант резерва маршировал по Крещатику в «коробке» бригады ТРО оперативного командования «Север».

«Это были очень интересные и насыщенные дни, во время которых я нашел новых друзей, положительные эмоции и ни разу не пожалел, что принял участие в сборах», - прокомментировал резервист.