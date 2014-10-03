В Сумах досрочно выйдут на свободу 6 уголовников

Присутствующие рассмотрели материалы, представленные администрацией ГУ «Сумская исправительная колония» (№ 116) Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции о применении к осужденным условно-досрочного освобождения от отбывания наказания на основании ст. 81 УК Украины.
По результатам рассмотрения документов, комиссия согласовала условно-досрочном освобождении шести осужденных.
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