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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:00356

В Сумах досрочно выйдут на свободу 6 уголовников

27 августа состоялось очередное заседание наблюдательной комиссии при исполнительном комитете Сумского городского совета.

Присутствующие рассмотрели материалы, представленные администрацией ГУ «Сумская исправительная колония» (№ 116) Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции о применении к осужденным условно-досрочного освобождения от отбывания наказания на основании ст. 81 УК Украины.

По результатам рассмотрения документов, комиссия согласовала условно-досрочном освобождении шести осужденных.

Общество УДО
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