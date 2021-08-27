В Сумах столкнулись грузовик и легковушка Сегодня, 27 августа, около 9.00, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Герасима Кондратьева.

Инспекторы установили, что водитель автомобиля ГАЗ, не придерживаясь безопасной дистанции, столкнулся с легковушкой Ford Focus. Транспортные средства получили механические повреждения. Патрульные оформили материалы и составили на водителя ГАЗ админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.