В Сумах столкнулись грузовик и легковушка

Инспекторы установили, что водитель автомобиля ГАЗ, не придерживаясь безопасной дистанции, столкнулся с легковушкой Ford Focus. Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на водителя ГАЗ админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.
Утром на улице Харьковской произошла авария с участием ВАЗ-21104, ВАЗ-21043 и Daewoo Lanos....
26 августа около 5:40 на автодороге «Кролевец – Конотоп – Ромны – Пирятин» (Лохвицкая ОТГ) Миргородского района произошло ДТП....
Происшествие произошло сегодня, около 12:20, в городе Белополье....
23 августа около 20.00 в Глухове на пересечении улиц Киево-Московской и Циолковского произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла....
21 августа, около 10:30, патрульные Сум получили сообщение о ДТП на улице Героев Крут....