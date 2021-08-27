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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:19108

В Сумах столкнулись грузовик и легковушка

Сегодня, 27 августа, около 9.00, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Герасима Кондратьева.

Инспекторы установили, что водитель автомобиля ГАЗ, не придерживаясь безопасной дистанции, столкнулся с легковушкой Ford Focus. Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя ГАЗ админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Право Дтп
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