Роменской школе №4 присвоили имя Героя Украины Такое решение на последней сессии Роменского горсовета поддержали депутаты.

Отныне Роменская общеобразовательная школа I-III ступеней №4 Роменского городского совета будет носить имя Героя Украины Татьяны Маркус (Роменская общеобразовательная школа I-III ступеней №4 Роменского городского совета Сумской области имени Героя Украины Татьяны Маркус).

Маркус Татьяна Иосифовна (21 сентября 1921, Ромни - 29 января 1943, Киев) - Герой Украины, участница антинацистского подполья в городе Киеве в 1941-1943 годах, пишут romny24.info.

21 сентября 2006 Президент Украины Виктор Ющенко подписал указ о присвоении Татьяне Маркус посмертно звание «Герой Украины» с вручением ордена «Золотая Звезда».

Татьяна Маркус родилась в городе Ромны в еврейской семье.

Через несколько лет семья Маркусов переехала в Киев. Таня Маркус окончила 9 классов школы № 44. С 1938 года работала секретарём отдела кадров пассажирской службы Юго-Западной железной дороги. Летом 1940 года она была откомандирована в Кишинёв, где работала в трамвайно-троллейбусном парке.

С захватом Кишинёва румынами вернулась в Киев, где с первых дней оккупации города стала активно участвовать в подпольной деятельности. Она была связной подпольного горкома и членом диверсионно-истребительной группы. Неоднократно участвовала в диверсионных актах против гитлеровцев, в частности, во время парада оккупантов бросила гранату, замаскированную в букете астр, в марширующую колонну солдат. По подложным документам её прописали в частном доме под фамилией Маркусидзе: была придумана легенда, что она дочь грузинского князя, расстрелянного большевиками. Под этой фамилией она устроилась работать в офицерскую столовую. Там она успешно продолжала диверсионную деятельность: подсыпала отраву в еду. Несколько офицеров погибло, но Таня осталась вне подозрений. Кроме того она своими руками застрелила ценного гестаповского осведомителя, а также передала в подполье сведения о предателях, работавших на гестапо. Многих офицеров немецкой армии привлекала её красота и они ухаживали за ней. Не смог устоять и высокопоставленный чин из Берлина, прибывший для борьбы с партизанами и подпольщиками. На своей квартире он был застрелен Таней Маркус. За время своей деятельности Таня Маркус уничтожила несколько десятков немецких солдат и офицеров.

За ней началась охота. Однажды она застрелила гитлеровского офицера и оставила записку: Всех вас, фашистских гадов ждёт такая же участь. Татьяна Маркусидзе. Руководство подполья решило вывести Таню Маркус из города к партизанам, но не смогло этого сделать. 22 августа 1942 года она была схвачена береговой охраной Вермахта при попытке переправиться через Днепр. Её подвергали в гестапо жесточайшим пыткам на протяжении пяти месяцев, но она никого не выдала. 29 января 1943 года Таня Маркус была расстреляна...