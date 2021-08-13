Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:17147

Роменской школе №4 присвоили имя Героя Украины

Такое решение на последней сессии Роменского горсовета поддержали депутаты.

Отныне Роменская общеобразовательная школа I-III ступеней №4 Роменского городского совета будет носить имя Героя Украины Татьяны Маркус (Роменская общеобразовательная школа I-III ступеней №4 Роменского городского совета Сумской области имени Героя Украины Татьяны Маркус).

Маркус Татьяна Иосифовна (21 сентября 1921, Ромни - 29 января 1943, Киев) - Герой Украины, участница антинацистского подполья в городе Киеве в 1941-1943 годах, пишут romny24.info.

21 сентября 2006 Президент Украины Виктор Ющенко подписал указ о присвоении Татьяне Маркус посмертно звание «Герой Украины» с вручением ордена «Золотая Звезда».

Татьяна Маркус родилась в городе Ромны в еврейской семье.

Через несколько лет семья Маркусов переехала в Киев. Таня Маркус окончила 9 классов школы № 44. С 1938 года работала секретарём отдела кадров пассажирской службы Юго-Западной железной дороги. Летом 1940 года она была откомандирована в Кишинёв, где работала в трамвайно-троллейбусном парке.

С захватом Кишинёва румынами вернулась в Киев, где с первых дней оккупации города стала активно участвовать в подпольной деятельности. Она была связной подпольного горкома и членом диверсионно-истребительной группы. Неоднократно участвовала в диверсионных актах против гитлеровцев, в частности, во время парада оккупантов бросила гранату, замаскированную в букете астр, в марширующую колонну солдат. По подложным документам её прописали в частном доме под фамилией Маркусидзе: была придумана легенда, что она дочь грузинского князя, расстрелянного большевиками. Под этой фамилией она устроилась работать в офицерскую столовую. Там она успешно продолжала диверсионную деятельность: подсыпала отраву в еду. Несколько офицеров погибло, но Таня осталась вне подозрений. Кроме того она своими руками застрелила ценного гестаповского осведомителя, а также передала в подполье сведения о предателях, работавших на гестапо. Многих офицеров немецкой армии привлекала её красота и они ухаживали за ней. Не смог устоять и высокопоставленный чин из Берлина, прибывший для борьбы с партизанами и подпольщиками. На своей квартире он был застрелен Таней Маркус. За время своей деятельности Таня Маркус уничтожила несколько десятков немецких солдат и офицеров.

За ней началась охота. Однажды она застрелила гитлеровского офицера и оставила записку: Всех вас, фашистских гадов ждёт такая же участь. Татьяна Маркусидзе. Руководство подполья решило вывести Таню Маркус из города к партизанам, но не смогло этого сделать. 22 августа 1942 года она была схвачена береговой охраной Вермахта при попытке переправиться через Днепр. Её подвергали в гестапо жесточайшим пыткам на протяжении пяти месяцев, но она никого не выдала. 29 января 1943 года Таня Маркус была расстреляна...

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter
view counter

Статьи

Добровільне декларування доходів: що потрібно знати
27.08.2021 17:25
Студентська РАБсила. Що сталося із сумським студентом на практиці за кордоном – розслідування (відео)
27.08.2021 10:10
Максим и Марина Гладун: «Мечтаем об Олимпиаде»
21.08.2021 14:40
Особенности выбора бокалов для пива
19.08.2021 17:57
Где готовят вкусную лапшу вок в Кременчуге?
19.08.2021 17:18
«НАШ КРАЙ»: природні ресурси мають працювати на громади
19.08.2021 13:10
Фабрика мільйонерів: Епіцентр здійснює мрії українців на 50 мільйонів
19.08.2021 09:52
«Наш край» допомагає споживачам газу захистити свої права
18.08.2021 12:28
Фінансові підсумки півріччя: громади Сумщини витратили 2,5 млрд.грн на освіту
17.08.2021 13:02
Сергій Шахов: «Наш край» відкликає депутатів, які обміняли інтереси громади на власні»
16.08.2021 11:16
Подбор контактных линз: на что стоит обратить внимание?
14.08.2021 17:56
Где в Сумах стоит попробовать суши - обзор ресторанов и суши-баров
13.08.2021 15:53
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.00; 16.45
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кино Планета Кіно
13.00; 17.05; 19.30; 21.30
Остання місія Пола В. Р. (Ромен Кіро, 2020)
Остання місія Пола В. Р. (Ромен Кіро, 2020)
Кино Планета Кіно
13.00; 15.15; 19.20; 21.15
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кино Планета Кіно
14.10; 16.10; 20.00; 22.00
Легенда про Зеленого лицаря (Девід Лоурі, 2020)
Легенда про Зеленого лицаря (Девід Лоурі, 2020)
Кино Планета Кіно
12.00; 14.30; 19.00
Двоє друзів і борсук (Гунхільд Енгер, Руне Спанс, 2020)
Двоє друзів і борсук (Гунхільд Енгер, Руне Спанс, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.45; 13.30
Віднесені привидами (Хаяо Міядзакі, 2001)
Віднесені привидами (Хаяо Міядзакі, 2001)
Кино Планета Кіно
15.15

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.