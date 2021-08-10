19-летний конотопчанин обокрал свою девушку

Оказалось, что похищенные драгоценности парень уже успел сдать в ломбард.
По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины и советуют гражданам внимательнее относиться к сохранению собственного имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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