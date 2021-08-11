Полицейские Сумщины поймали воров Интересовали злоумышленников деньги, ювелирные изделия из золота и другое имущество.

В первом случае за помощью к сотрудникам Сумского районного управления полиции обратился 55-летний мужчина и сообщил, что у него из сумки пропали мобильный телефон, кошелек с деньгами и банковская карточка. Также добавил, что в дальнейшем с его карточки было снято 16 000 гривен. Полицейские быстро установили личность злоумышленника. Им оказался 35-летний сумчанин.

Пострадал от рук вора и 55-летний житель с. Василевка. Как выяснили лебединские полицейские, кражу сварочного аппарата совершил ранее судимый 50-летний односельчанин.

По данным фактам полицейские открыли уголовные производства по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины и советуют гражданам внимательнее относиться к сохранению собственного имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.