Полицейские Сумщины поймали воров

В первом случае за помощью к сотрудникам Сумского районного управления полиции обратился 55-летний мужчина и сообщил, что у него из сумки пропали мобильный телефон, кошелек с деньгами и банковская карточка. Также добавил, что в дальнейшем с его карточки было снято 16 000 гривен. Полицейские быстро установили личность злоумышленника. Им оказался 35-летний сумчанин.
Пострадал от рук вора и 55-летний житель с. Василевка. Как выяснили лебединские полицейские, кражу сварочного аппарата совершил ранее судимый 50-летний односельчанин.
По данным фактам полицейские открыли уголовные производства по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины и советуют гражданам внимательнее относиться к сохранению собственного имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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