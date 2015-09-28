Сумщина входит в тройку лидеров по совершению земельных операций

За сутки совершено 289 операций. Об этом говорится в новом Проекте «Рынок земли в Украине. Карта земельных сделок и цен на землю с 1 июля 2021».
Лидерами по заключению сделок остаются Киевщина (1238), Полтавская (950) и Сумская (852) области.
Меньше всего земельных сделок осуществлено на Луганщине - 40.
Площадь земель, по которым осуществлены операции, составляет 20 291 га.
По площадям земли, по которым зафиксировано сделки, лидируют:
- Полтавская обл. - 2391,4 га;
- Харьковская обл. - 2275,3 га;
- Кировоградская обл. - 1738,5 га;
- Днепропетровская обл. - 1562,7 га;
- Херсонская обл. - 1530,6 га.
Городской бюджет Сум не дополучает от продажи земли....