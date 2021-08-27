На Полтавщине в ДТП пострадал сумчанин 26 августа около 5:40 на автодороге «Кролевец – Конотоп – Ромны – Пирятин» (Лохвицкая ОТГ) Миргородского района произошло ДТП.

Предварительно известно, что житель города Сумы, 1992 рождения, управляя автомобилем Renault Kangoo, допустил выезд транспортного средства за пределы проезжей части, в результате чего автомобиль перевернулся.

В результате ДТП водитель с телесными повреждениями госпитализирован в больницу.

По фактам дорожно-транспортного происшествия сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 (Нарушений правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесное повреждение). В настоящее время полиция устанавливает причины и обстоятельства ДТП, сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавщины.