В Сумах перекрыли дорогу в центре города

С сегодняшнего дня, 27 августа, в связи с проведением среднего текущего ремонта дорожного покрытия в Сумах ограничено движение транспорта на участке дороги от ул. Петропавловская вдоль Театральной площади и до выезда на ул. Гагарина.
В частности, сейчас КП «Дорремстрой» выполняет ремонтные работы на участке указанной дороги от ул. Петропавловской до Альтанки. Также уже завершена установка бортового камня. Кроме этого, планируется фрезерование дорожного покрытия и укладка нижнего выравнивающего слоя и поднятие люков.
Укладку верхнего слоя асфальтового покрытия предполагается сделать в понедельник и вторник, 30 и 31 августа.
Движение транспорта на данном отрезке восстановят накануне Дня города.
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