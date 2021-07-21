В Сумах перекрыли дорогу в центре города С сегодняшнего дня перекрыто движение транспорта в центре Сум.

С сегодняшнего дня, 27 августа, в связи с проведением среднего текущего ремонта дорожного покрытия в Сумах ограничено движение транспорта на участке дороги от ул. Петропавловская вдоль Театральной площади и до выезда на ул. Гагарина.

В частности, сейчас КП «Дорремстрой» выполняет ремонтные работы на участке указанной дороги от ул. Петропавловской до Альтанки. Также уже завершена установка бортового камня. Кроме этого, планируется фрезерование дорожного покрытия и укладка нижнего выравнивающего слоя и поднятие люков.

Укладку верхнего слоя асфальтового покрытия предполагается сделать в понедельник и вторник, 30 и 31 августа.

Движение транспорта на данном отрезке восстановят накануне Дня города.