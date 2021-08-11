Сегодня в Сумах стартует сезон Экстра-лиги (трансляция) Сегодня, 27 августа, официально стартует новый футзальный сезон в Экстра-лиге.

Матчем-открытием станет игра в Сумах, где АФФК «Сумы» примет львовскую «Энергию».

Игра состоится во дворце студенческого спорта (манеже), начало - в 17.00.

Стоимость билета - 20 гривен. Детям до 16 лет вход свободный. Купить билеты на игру можно будет за час до начала игры на входе в манеж.