Сегодня в Сумах стартует сезон Экстра-лиги (трансляция)

Матчем-открытием станет игра в Сумах, где АФФК «Сумы» примет львовскую «Энергию».
Игра состоится во дворце студенческого спорта (манеже), начало - в 17.00.
Стоимость билета - 20 гривен. Детям до 16 лет вход свободный. Купить билеты на игру можно будет за час до начала игры на входе в манеж.
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