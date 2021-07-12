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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумской воздух в июле был переполнен пылью, диоксидом азота и формальдегидом

Отдел экологии, энергосбережения и расчетов за энергоносители со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии информирует о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в городе в июле.

Наблюдение за содержанием пыли, диоксида серы, оксида углерода, диоксида и оксида азота, аммиака, формальдегида проводились ежедневно на трех стационарных постах. В течение июля было отобрано 1232 пробы атмосферного воздуха.

Среднемесячные концентрации по городу превышали санитарные нормы в атмосферном воздухе по пыли в 2,3 раза, диоксиду азота - в 2 раза, формальдегиду - в 1,5 раза. Другие ингредиенты, которые определялись, были ниже санитарных норм.

В июле на ПСЗ № 5 (ул. Металлургов) среднемесячное содержимое по пыли превышало уровень ПДК в 3,1 раза, диоксида азота - в 2,4 раза, формальдегида - в 1,5 раза.

Среднемесячная концентрация превышала ПДК по пыли в 2,1 раза, диоксида азота - в 1,8 раза на ПСЗ № 4 (ул. Харьковская), а по пыли - в 1,5 раза, по диоксиду азота - в 1,7 раза в ПСЗ № 3 (ул. Сумской-Киевских дивизий).

В отчетном месяце на ПСЗ № 5 (ул. Металлургов) зафиксировано превышение максимально разовой концентрации по пыли - девять случаев и один случай превышения максимально разовой концентрации по диоксиду азота в 1,1 раза. А на ПСЗ №4 (ул. Харьковская) выявлено три случая превышения максимально разовой концентрации по пыли в 1,2 раза.

По сравнению с предыдущим месяцем уровень загрязнения атмосферного воздуха города пылью, диоксидом серы, оксидом углерода, аммиаком и формальдегидом увеличился, а диоксидом азота и оксидом азота - остался почти на прежнем уровне.

Высоких и экстремально высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха в июле не наблюдалось.

Наблюдение за уровнем радиационного загрязнения атмосферного воздуха ежедневно проводила авиаметеорологических станция Сумы. Радиационный фон в течение июля составил по городу 11-13 мкР/час и не превышал допустимых значений.

Общество Загрязнение воздуха
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