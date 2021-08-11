В Шостке спасатели вовремя ликвидировали пожар в многоэтажке (видео) 26 августа в 8:17 к спасателям поступила информация, что в г. Шостка по ул. Садовый бульвар возник пожар на верхнем этаже 9-этажного жилого дома.

О задымлении на лестничной клетке сообщили жители соседних квартир. По вызову был направлен дежурный караула 7-й государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 3 минуты спасатели прибыли на место происшествия и установили, что горение происходит в двухкомнатной квартире. Включив аппараты для защиты органов дыхания, пожарные немедленно попали в задымленное помещение. В одной из комнат горело деревянное кресло, а рядом с ним находились окурки и спички. Существовала угроза перекидывания огня на вещи домашнего обихода. На кухне находилась женщина, которая даже не подозревала, что в доме возник пожар.

В 8:27 пожар был локализован, 8:44 - ликвидирован. Допустимая причина пожара - неосторожность при курении.

Всего на месте происшествия работало 8 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Благодаря своевременному вызову и оперативной работе спасателей данный пожар удалось быстро ликвидировать, а его последствия свести к минимуму. Однако есть немало трагических примеров, когда неосторожность при курении не только приводит к масштабным возгораниям, но и забирает человеческие жизни. Еще раз призываем граждан быть максимально осторожными в обращении с огнем, сообщает ГУ ГСЧС Украины в Сумской области.