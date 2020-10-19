Административное взыскание в виде штрафа наложено на четырех правонарушителей. В одиннадцати делах производство закрыто: за малозначительностью содеянного - в девяти случаях, за отсутствием состава правонарушения - в одном, в связи с истечением сроков привлечения к административной ответственности - по одному делу.
Всего в 2021 году суд рассмотрел 166 дел указанной категории. К административной ответственности привлечено десять человек, на каждого наложен штраф в сумме 17 000 грн. Добровольно в полном объеме штраф оплатил один правонарушитель.
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