1 из 10 оплатил: сумской суд наложил 10 штрафов по 17 тыс. грн на нарушителей карантина С начала августа Ковпаковский районный суд г. Сумы рассмотрел пятнадцать протоколов о привлечении лиц к административной ответственности за нарушение статьи 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Нарушение правил карантина людей»).

Административное взыскание в виде штрафа наложено на четырех правонарушителей. В одиннадцати делах производство закрыто: за малозначительностью содеянного - в девяти случаях, за отсутствием состава правонарушения - в одном, в связи с истечением сроков привлечения к административной ответственности - по одному делу.

Всего в 2021 году суд рассмотрел 166 дел указанной категории. К административной ответственности привлечено десять человек, на каждого наложен штраф в сумме 17 000 грн. Добровольно в полном объеме штраф оплатил один правонарушитель.