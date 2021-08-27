На Сумщине 61 новый случай заболевания COVID-19: 1 летальный (подробности) По состоянию на 27 августа в Сумской области 79 254 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 61 человек (Белопольский район - 1, Бурынский район - 1, Великописаревский район - 1, Глухов - 1, Глуховский район - 1, Конотоп - 1, Кролевецкий район - 11, Лебедин - 1, Ахтырка - 6, Путивльский район - 3, Сумы - 18, Сумской район - 3, Тростянецкий район - 1, Шостка - 11 Шосткинский район - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1355 летальных случая, из них за минувшие сутки - 1 (Ямпольский район - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77 376 человек, из них за минувшие сутки - 47 (Белопольский район - 1, Глухов - 8, Глуховский район - 1, Краснопольский район - 1, Лебедин - 1, Середина-Будский район - 1, Сумы – 18, Сумской район - 4, Тростянецкий район - 9, Шостка - 3).