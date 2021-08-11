На Сумщине привито от коронавируса двумя дозами всего 9% населения На Сумщине сейчас проведено более 236 тысяч прививок от COVID-19, в том числе почти 90 тысяч человек привито двумя дозами.

Как сообщила заместитель начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Галина Хомета, по состоянию на 26 августа всего в области сделано 236 377 прививок, привилось 146 519 человек, в том числе 89 858 пациентов - двумя дозами.

По ее словам, 25 августа в области было проведено 6182 прививки, в том числе в 7 центрах массовой вакцинации населения - 1420.

Из общего числа привитых: COVISHIELD – 14 696 человек, в том числе 14 656 первой дозой и 40 - второй.

Вакциной COMIRNATY (Pfizer) в области сделано всего 67 748 прививок. Из них привилось 42 749 пациентов, а 24 999 пациентов - двумя дозами.

Вакциной ASTRAZENECA проведено 36 725 прививок, привито первой дозой 12 576 пациентов, второй дозой – 24 149 человек.

Вакциной CORONAVAC сделано 79 609 прививок, из них 32 718 человек получили уже вторую дозу.

Вакциной MODERNA на Сумщине проведено всего 37 599 прививок, из них первой дозой привилось 29 647 человек, а 7 952 пациенты - двумя дозами.