Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:32249

На Сумщине привито от коронавируса двумя дозами всего 9% населения

На Сумщине сейчас проведено более 236 тысяч прививок от COVID-19, в том числе почти 90 тысяч человек привито двумя дозами.

Как сообщила заместитель начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Галина Хомета, по состоянию на 26 августа всего в области сделано 236 377 прививок, привилось 146 519 человек, в том числе 89 858 пациентов - двумя дозами.

По ее словам, 25 августа в области было проведено 6182 прививки, в том числе в 7 центрах массовой вакцинации населения - 1420.

Из общего числа привитых: COVISHIELD – 14 696 человек, в том числе 14 656 первой дозой и 40 - второй.

Вакциной COMIRNATY (Pfizer) в области сделано всего 67 748 прививок. Из них привилось 42 749 пациентов, а 24 999 пациентов - двумя дозами.

Вакциной ASTRAZENECA проведено 36 725 прививок, привито первой дозой 12 576 пациентов, второй дозой – 24 149 человек.

Вакциной CORONAVAC сделано 79 609 прививок, из них 32 718 человек получили уже вторую дозу.

Вакциной MODERNA на Сумщине проведено всего 37 599 прививок, из них первой дозой привилось 29 647 человек, а 7 952 пациенты - двумя дозами.

Общество Вакцинация
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Всего 8% жителей Сумщины вакцинировались от коронавируса
20.08.2021 16:18

Всего 8% жителей Сумщины вакцинировались от коронавируса

78 397 жителей области уже привились двумя дозами вакцины против COVID-19....

Как будут работать центры массовой вакцинации на Сумщине в выходные?
20.08.2021 11:08

Как будут работать центры массовой вакцинации на Сумщине в выходные?

Как сообщила заместитель управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Галина Хомета, центры вакцинации не будут прекращать своей работы даже в праздники....

Вакцинированные сумчане могут свободно путешествовать в ЕС: украинские Covid-сертификаты признали в Европе?
19.08.2021 13:52

Вакцинированные сумчане могут свободно путешествовать в ЕС: украинские Covid-сертификаты признали в Европе?

Еврокомиссия признала украинские Covid-сертификаты....

В Сумах начинает работу центр вакцинации в ТРЦ «MOST»
19.08.2021 09:31

В Сумах начинает работу центр вакцинации в ТРЦ «MOST»

С сегодняшнего дня сумчане смогут вакцинироваться от коронавируса в центре вакцинации, расположенном в ТРЦ «MOST»....

Глава Сумской РГА вакцинировался от коронавируса
17.08.2021 11:25

Глава Сумской РГА вакцинировался от коронавируса

Глава Сумской райгосадминистрации Руслан Сиренко вакцинировался против COVID-19....

view counter

Статьи

Максим и Марина Гладун: «Мечтаем об Олимпиаде»
21.08.2021 14:40
Особенности выбора бокалов для пива
19.08.2021 17:57
Где готовят вкусную лапшу вок в Кременчуге?
19.08.2021 17:18
«НАШ КРАЙ»: природні ресурси мають працювати на громади
19.08.2021 13:10
Фабрика мільйонерів: Епіцентр здійснює мрії українців на 50 мільйонів
19.08.2021 09:52
«Наш край» допомагає споживачам газу захистити свої права
18.08.2021 12:28
Фінансові підсумки півріччя: громади Сумщини витратили 2,5 млрд.грн на освіту
17.08.2021 13:02
Сергій Шахов: «Наш край» відкликає депутатів, які обміняли інтереси громади на власні»
16.08.2021 11:16
Подбор контактных линз: на что стоит обратить внимание?
14.08.2021 17:56
Где в Сумах стоит попробовать суши - обзор ресторанов и суши-баров
13.08.2021 15:53
Преимущества корма Феликс для домашних кошек
11.08.2021 18:59
Як мешканцю Сум побудувати успішну кар’єру в ІТ? Глобальні можливості з ЕРАМ Україна
11.08.2021 10:18
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
09.50; 17.00
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кино Планета Кіно
13.00; 17.05; 19.30; 21.30
Остання місія Пола В. Р. (Ромен Кіро, 2020)
Остання місія Пола В. Р. (Ромен Кіро, 2020)
Кино Планета Кіно
13.00; 15.15; 19.20; 21.15
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кино Планета Кіно
14.10; 16.10; 20.00; 22.00
Легенда про Зеленого лицаря (Девід Лоурі, 2020)
Легенда про Зеленого лицаря (Девід Лоурі, 2020)
Кино Планета Кіно
12.00; 14.30; 19.00
Двоє друзів і борсук (Гунхільд Енгер, Руне Спанс, 2020)
Двоє друзів і борсук (Гунхільд Енгер, Руне Спанс, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.45; 13.30
Віднесені привидами (Хаяо Міядзакі, 2001)
Віднесені привидами (Хаяо Міядзакі, 2001)
Кино Планета Кіно
15.15

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.