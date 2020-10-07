На Сумщине во время ликвидации пожара обнаружено тело человека (видео)

О пожаре сообщил случайный прохожий, который увидел горящее здание. На вызов был направлен дежурный караул 18-й государственной пожарно-спасательной части.
Через 5 минут пожарные прибыли на место происшествия. Пламя успело полностью охватить летнюю кухню и кровлю на площади до 30 кв. м. Внутри горящего помещения кухни было обнаружено тело хозяйки, 1936 г.р. без признаков жизни.
В 10:18 пожарным удалось локализовать пожар, предотвратив взрыв газового баллона и не допустив распространения огня на рядом расположенный жилой дом. В 12:40 пожар был ликвидирован.
Окончательная причина пожара на данный момент устанавливается.
Всего на месте происшествия работало 7 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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