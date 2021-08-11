В Сумах состоялось открытие «еврейского дворика»

Об этом в среду, 25 августа, на следующий день после открытия, сообщили в еврейской благотворительной организации «Хесед Хаим», пишет jewishnews.com.ua.
Однако проект замышлялся не только для участников еврейской организации, но и для всех горожан и гостей Сум.
Нам хотелось, чтобы двор Еврейского Дома стал арт-площадкой и для городских мероприятий, ведь здесь можно проводить небольшие концерты, выставки, мастер-классы, а интересный мурал — прекрасная фотозона.
Один из муралом «Еврейского дворика» / Фото Facebook: Татьяна Мирская
Волонтёры Сумской волонтерской сети SVC разрабатывали эскизы рисунков, идеи внутреннего устройства, к проекту присоединились талантливые художники.
Арт-пространство «Еврейский дворик» — это наш подарок городу в честь Дня Независимости.
На церемонии открытия звучала живая музыка / Фото Facebook: Татьяна Мирская
Участники еврейской волонтёрской организации выразили надежду, что скоро в уютном дворике зазвучат музыкальные инструменты и голоса певцов, засияют картины и засверкают фотовспышки.
Церемония открытия «Еврейского дворика» проходила в уютной и душевной атмосфере: с живой музікой, песнями, танцами и яркими мастер-классами.
Надеемся, что и все мероприятия, которые будут у нас проходить, тоже будут теплыми и душевными. А наш город станет примером дружбы и толерантности.