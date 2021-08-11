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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах состоялось открытие «еврейского дворика»

В Сумах состоялось открытие арт-пространства «Еврейский дворик» на Кооперативной.

Об этом в среду, 25 августа, на следующий день после открытия, сообщили в еврейской благотворительной организации «Хесед Хаим», пишет jewishnews.com.ua.

 
еврейский дворик, сумы
Мурал в «Еврейском дворике» в Сумах
 
Идея создания такой площадки возникла ещё полтора года назад. Тепло и уют наших встреч хотелось вынести за привычные пределы, ограниченные стенами. Да и всем нравится проводить время на воздухе, когда тепло, хорошая погода, греет солнышко.

Однако проект замышлялся не только для участников еврейской организации, но и для всех горожан и гостей Сум.

Нам хотелось, чтобы двор Еврейского Дома стал арт-площадкой и для городских мероприятий, ведь здесь можно проводить небольшие концерты, выставки, мастер-классы, а интересный мурал — прекрасная фотозона.

еврейский дворик, сумы

Один из муралом «Еврейского дворика» / Фото Facebook: Татьяна Мирская

Волонтёры Сумской волонтерской сети SVC разрабатывали эскизы рисунков, идеи внутреннего устройства, к проекту присоединились талантливые художники.

Арт-пространство «Еврейский дворик» — это наш подарок городу в честь Дня Независимости. 

еврейский дворик, сумы

На церемонии открытия звучала живая музыка / Фото Facebook: Татьяна Мирская

Участники еврейской волонтёрской организации выразили надежду, что скоро в уютном дворике зазвучат музыкальные инструменты и голоса певцов, засияют картины и засверкают фотовспышки.

Церемония открытия «Еврейского дворика» проходила в уютной и душевной атмосфере: с живой музікой, песнями, танцами и яркими мастер-классами.

Надеемся, что и все мероприятия, которые будут у нас проходить, тоже будут теплыми и душевными. А наш город станет примером дружбы и толерантности.

Для детей проводились мастер-классы / Фото Facebook: Татьяна Мирская
 
еврейский дворик, сумы
Выступали творческие коллективы / Фото Facebook: Татьяна Мирская
 
еврейский дворик, сумы
Дети с удовольствием участвовала в активностях / Фото Facebook: Татьяна Мирская
 
еврейский дворик, сумы
Молодёжь на мероприятии увлеклась танцем / Фото Facebook: Татьяна Мирская
 
Досуг Еврейский дворик
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