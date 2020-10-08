Сумские биатлонисты удачно стартовали на чемпионате Украины

В первые дни чемпионата прошли спринты и гонки преследования (в персьютах соревновались спортсмены только старшей возрастной группы). В 8 гонках сумские биатлонисты завоевали 7 медалей, 5 из которых золотые.
В спринтах «золото» взяли Алина Еременко (старшие девушки) и Денис Редька (средние юноши), Полина Пуцко (младшие девушки) и Александр Биланенко (младшие юноши); «серебро» у Валерии Мартыненко (старшие девушки).
В гонках преследования Алина Еременко снова была лучшей, а Ева Мартыненко взяла «бронзу» (старшие девушки).
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