Сумские биатлонисты удачно стартовали на чемпионате Украины В Чернигове стартовал чемпионат Украины по летнему биатлону среди юношей и девушек, посвященный памяти ЗТУ Б.М.Зорина.

В первые дни чемпионата прошли спринты и гонки преследования (в персьютах соревновались спортсмены только старшей возрастной группы). В 8 гонках сумские биатлонисты завоевали 7 медалей, 5 из которых золотые.

В спринтах «золото» взяли Алина Еременко (старшие девушки) и Денис Редька (средние юноши), Полина Пуцко (младшие девушки) и Александр Биланенко (младшие юноши); «серебро» у Валерии Мартыненко (старшие девушки).

В гонках преследования Алина Еременко снова была лучшей, а Ева Мартыненко взяла «бронзу» (старшие девушки).