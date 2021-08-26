В Сумах порыв на Театральной площади

Ее подмыло водой, рассказал директор городского департамента инфраструктуры Александр Журба. Сейчас место, где это произошло огородили, порыв ликвидирован. Плитку менять будут завтра, пишет Суспільне.
Напомним: плитку тут укладывали 4 года назад ко Дню города.
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