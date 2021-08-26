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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:52599

В Сумах порыв на Театральной площади

Из-за порыва на внутренних сетях на Театральной площади просела плитка.

Ее подмыло водой, рассказал директор городского департамента инфраструктуры Александр Журба. Сейчас место, где это произошло огородили, порыв ликвидирован. Плитку менять будут завтра, пишет Суспільне.

Напомним: плитку тут укладывали 4 года назад ко Дню города.

Общество Порыв Театральная площадь
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