На Сумщине мошенники выманили у пенсионеров 140 тыс. грн В полицию поступило два сообщения о мошеннических действиях в отношении двух жителей области.

В первом случае на стационарный телефон 86-летней сумчанки позвонил неизвестный и, представившись работником полиции, сообщил, что ее внук совершил ДТП. За что теперь понесет уголовную ответственность. Однако дело можно уладить. Для этого он приказал пожилой женщине собрать как можно большую сумму денег и передать через курьера. Так женщина и сделала, отдав 2820 долларов и 14000 гривен неизвестному, который пришел к ней домой.

В тот же день к работникам отделения полиции №3 (г. Лебедин) обратился 62-летний местный житель. Он рассказал, что утром ему позвонил неизвестный, представившийся представителем банка. Псевдобанкир предложил положить все денежные сбережения на депозит для получения больших процентов. Мужчина согласился и перечислил на неизвестный банковский счет 58 000 гривен.

По данным фактам в полиции открыли уголовные производства по ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Правоохранители раз советуют граждан не доверять незнакомым собеседникам, кем бы они ни назывались. Обязательно проверяйте полученную информацию. Будьте бдительны и осторожны! Не дайте шанса аферистам обогатиться за Ваш счет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.