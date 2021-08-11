В Сумах дали 4 года парню, который вместе с сообщниками ограбил прохожих Окружной прокуратурой города Сумы поддержано публичное обвинения в отношении молодого человека, который вместе с сообщниками напал на прохожих и ограбил их.

Событие произошло в г. Сумы 2 мая 2021 года. Около 3:00 ночи группа молодых людей напала на двух случайных прохожих. Нападавшие повалили мужчин на землю, избили их и отобрали все ценные вещи. В суде обвиняемый пояснил, что не имеет отношения к нападающим. По его словам, он проходил мимо, когда увидел драку. Воспользовавшись ситуацией, он забрал рюкзак, который принадлежал пострадавшему.

Поскольку обвиняемый дал показания, которые противоречат фактическим обстоятельствам дела, то есть в его действиях отсутствует искреннее раскаяние, по приговору суда он признан виновным и приговорен к 4 годам лишения свободы (ч. 2 ст. 186 УК Украины). В настоящее время решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности сообщников осужденного, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.