В Сумах строили больницу неоформленные работники

В коллективном обращении за подписью 9 человек сообщалось, что на объекте коммунального заведения Сумской областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф по адресу г. Сумы, ул. Привокзальная, 31 ведутся работы по реконструкции здания неоформленными работниками.
Кроме того, лица отметили, что о работе договаривались с представителем ООО «Проф Строй Систем», зарегистрированном в Киеве, работали на нескольких объектах на территории Сумской области, но средств за свой труд так и не получили.
При осуществлении инспекционного посещения в ноябре 2019 года Гоструда установлен факт допуска к работе 9 человек без надлежащего оформления трудовых отношений. Работниками предоставлены письменные объяснения, по которым они наняты для выполнения строительных работ двумя лицами, которые представлялись работником и руководителем предприятия, расположенного в г. Киев. Никаких договоров с работниками не заключали, заработную плату выплачивали наличными. Работы проводились шесть дней в неделю, с 8 до 17 часов для ООО «Проф Строй Систем».
В ходе проверки работниками предоставлен Журнал выполнения работ, принадлежащий предприятию, где указаны другие объекты предприятия и перечень лиц, допущенных к выполнению строительных работ. Никаких документов, подтверждающих надлежащее оформление трудовых отношений с работниками предприятием не предоставлено.
По результатам инспекционного посещения составлен акт, вынесено предписание об устранении выявленных нарушений, а также принято постановление о наложении штрафа в размере 375 570,00 грн.
Общество не согласилось с постановлением Гоструда и с целью его обжалования обратилось в суд. Суды первой и второй инстанций по результатам анализа всех доказательств признали законным постановление о наложении штрафной санкции в отношении использования наемного труда без надлежащего оформления трудовых отношений.
Следует отметить, что субъект хозяйствования хотел, чтобы ответственность возложили на другое предприятие - субподрядчика ООО «Проф Строй Систем». Вышеупомянутых лиц общество не признает своими работниками и утверждает, что их на работы наняла другая организация. Возможно, суд можно было бы и убедить в этом утверждении, однако неопровержимые доказательства были против предприятия. По условиям тендерного договора организация имела право привлекать субподрядчиков при условии уведомления о таких субъектах заказчика работ. На запрос Гоструда последний сообщил, что о привлечении субподрядных организаций ООО «Проф Строй Систем» не сообщало, и является единственным подрядчиком.
Кстати, реконструкция здания по адресу г. Сумы, ул. Привокзальная, 31 до сих пор не завершена.
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