В ВОЗ прогнозируют новую пандемию через три месяца Следующие три месяца станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации мер реагирования на нее.

Об этом сообщил во время брифинга генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреесус.

Сейчас штамм «Дельта» стал доминантным, он зафиксирован минимум в 163 странах и территориях. Как сообщает Центр контроля и профилактики заболеваний США, это стало причиной снижения эффективности РНК-вакцин (Pfizer и Moderna) с 91% до 66%.

Несмотря на промежуточные результаты эффективности препаратов, исследователи все же призывают вакцинироваться, пользоваться защитными масками и соблюдать правила безопасности.