В ВОЗ прогнозируют новую пандемию через три месяца

Об этом сообщил во время брифинга генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреесус.
Сейчас штамм «Дельта» стал доминантным, он зафиксирован минимум в 163 странах и территориях. Как сообщает Центр контроля и профилактики заболеваний США, это стало причиной снижения эффективности РНК-вакцин (Pfizer и Moderna) с 91% до 66%.
Несмотря на промежуточные результаты эффективности препаратов, исследователи все же призывают вакцинироваться, пользоваться защитными масками и соблюдать правила безопасности.
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