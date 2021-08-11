Погода в Сумах: прогноз на завтра

В течение суток будет наблюдаться облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, местами значений, местами гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью столбики термометров покажут 11-16 °С тепла, днем - 19-24 °С.
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Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...