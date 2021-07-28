Сумской водоканал сообщает об отключении воды

Временно не получают воду жители пер. Белгородский.
После завершения аварийно-ремонтных работ централизованное водоснабжение будет восстановлено.
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряде домов....
Из-за порыва будет приостановлена работа Лучанского водозабора....
Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды....
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряде потребителей....