Как в Сумах ловили лося в частном секторе (видео) Настоящую операцию по спасению лося провели сумские патрульные вместе с горожанами.

«На улице Ермака бегает лось. Он уже побывал на здешних огородах и, перепрыгнув через забор, направился в центр города», - такой вызов на выходных получили патрульные Виталий Крючко и Андрей Баштовый.

Полицейские сразу отправились по указанному адресу. Напуганное животное стражи порядка увидели на улице Ивана Выговского. Лось как раз направлялся к реке Сумка. Перепрыгивая через водоем, он, вероятно, зацепившись за бетонную плиту, повредил себе копыто и спрятался в зарослях. Патрульные сразу же огородили место его укрытия. Лось вел себя агрессивно, поэтому инспекторы ограничили доступ граждан к месту происшествия.

Патрульные с неравнодушными горожанами начали поиск специалистов, которые смогли бы оказать зверю необходимую помощь и забрать его в место передержки. В конце концов им это удалось. На место приехали представители Лебединского лесного хозяйства, которые согласились забрать лося к себе. Ветеринар сделал животному инъекцию успокоительного.

С помощью манипулятора лося поместили в грузовик и доставили в село Межирич, где ему оказали необходимую помощь.