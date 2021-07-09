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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:41319

В Сумы приедут олимпийские чемпионки

Сборная Украины по гандболу будет принимать француженок – действующих Олимпийских чемпионок.

10 октября женская сборная Украины по гандболу проведет отборочный матч чемпионата Европы по гандболу – 2022 против сборной Франции. Матч пройдет в манеже СумГУ. Начало в 18.00.

Спорт Гандбол Сборная Украины
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10.30; 12.45; 15.55; 17.25; 19.45

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