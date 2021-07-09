В Сумы приедут олимпийские чемпионки

10 октября женская сборная Украины по гандболу проведет отборочный матч чемпионата Европы по гандболу – 2022 против сборной Франции. Матч пройдет в манеже СумГУ. Начало в 18.00.
15 августа в Тбилиси завершился чемпионат Европы по гандболу среди девушек до 17 лет во втором дивизионе....
В Грузии продолжается чемпионат Европы по гандболу среди девушек до 17 лет во втором дивизионе....
В Грузии продолжается чемпионат Европы по гандболу среди девушек до 17 лет во втором дивизионе....
В Грузии стартовал чемпионат Европы по гандболу среди девушек до 17 лет во втором дивизионе....
8 июля в польском Валче стартовал международный турнир по хоккею на траве....