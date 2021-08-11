ФК «Сумы» встретится с «Волчанском»

ФК «Сумы» на стадионе «Юбилейный» будет принимать ФК «Волчанск». Начало в 16.00. Стоимость билета – 20 грн, дети до 12 лет – бесплатно.
После 5 туров у «Сум» 4 очка и 14-е место в турнирной таблице группы Б. У «Волчанска» 7 очков и 8-е место.
Для кого будут играть «сумчане» в будний день в 16.00, остается загадкой.
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