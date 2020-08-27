На базе сумского Центра УБД пройдет семинар по трудоустройству В эту пятницу, 27 августа, сумчан приглашают в КУ «Центр участников боевых действий» посетить информационный час «Трудоустройство и пособие по безработице».

Среди актуальных тем будет поиск работы, регистрация и получение статуса безработного, услуги службы занятости для безработных, современные методы поиска работы. Начало в 10:00. Узнать более подробную информацию или предварительно зарегистрироваться можно по тел.: (050) 1079453.