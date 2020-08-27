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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:34131

На базе сумского Центра УБД пройдет семинар по трудоустройству

В эту пятницу, 27 августа, сумчан приглашают в КУ «Центр участников боевых действий» посетить информационный час «Трудоустройство и пособие по безработице».

Среди актуальных тем будет поиск работы, регистрация и получение статуса безработного, услуги службы занятости для безработных, современные методы поиска работы.

Начало в 10:00.

Узнать более подробную информацию или предварительно зарегистрироваться можно по тел.: (050) 1079453.

Экономика Центр УБД
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