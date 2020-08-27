На базе сумского Центра УБД пройдет семинар по трудоустройству

Среди актуальных тем будет поиск работы, регистрация и получение статуса безработного, услуги службы занятости для безработных, современные методы поиска работы.
Начало в 10:00.
Узнать более подробную информацию или предварительно зарегистрироваться можно по тел.: (050) 1079453.
Центр участников боевых действий информирует горожан об изменениях графика работы в связи с празднованием Дня памяти и примирения, 76-й годовщины...
Недавно специалисты КУ «Центр участников боевых действий» презентовали свой официальный YouTube-канал, с помощью которого военнослужащие, добровольцы, волонтеры и члены их...