Сумские лыжницы отличились на Кубке мира

Анастасия Компаниец добыла «бронзу» в спринте свободным стилем на дистанции 1,3 км. А Анастасия Никон - «серебро» в гонке классическим стилем. Александр Лисогор (Чернигов) и Марианна Сегляник (Закарпатье) получили в этом виде «золото».
Среди взрослых представители Сумщины - Валентина Каминская, Юлия Кроль, Алексей Красовский, Виктория Олех - остались без наград, пишет Ваш шанс.
1 августа в Белой Церкви завершился Открытый чемпионат Киевской области по лыжероллерам среди юношей и девушек, этап розыгрыша Кубка Украины...
13 июня прошел второй день лыжероллерных гонок, которые собрали в Тростянце лучших ветеранов этого вида спорта....
12 июня в Тростянце прошел первый день лыжероллерных гонок среди спортсменов-ветеранов из разных регионов Украины....
21-24 сентября в Чернигове проходил чемпионат Украины по лыжным гонкам на лыжероллерах....
5-6 сентября в Тростянце проходил чемпионат Украины по гонкам на лыжероллерах среди ветеранов....