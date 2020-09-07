Сумские лыжницы отличились на Кубке мира Этап Кубка мира по лыжероллерам, который проходил в Отепяя (Эстония), завершился призовыми местами для сумских юниорок.

Анастасия Компаниец добыла «бронзу» в спринте свободным стилем на дистанции 1,3 км. А Анастасия Никон - «серебро» в гонке классическим стилем. Александр Лисогор (Чернигов) и Марианна Сегляник (Закарпатье) получили в этом виде «золото». Среди взрослых представители Сумщины - Валентина Каминская, Юлия Кроль, Алексей Красовский, Виктория Олех - остались без наград, пишет Ваш шанс.