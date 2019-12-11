На Сумщине поймали рецидивиста, который надругался над могилами

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и разыскали злоумышленника. Им оказался 55-летний неоднократно судимый местный житель. За два дня он успел разрушить 13 могил. Мужчину интересовали исключительно металлические элементы - все то, что можно было сдать в пункт приема вторсырья.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 297 «Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от четырех до пяти лет или лишение свободы от четырех до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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