В Ромнах разыграли кубок мэра по баскетболу 3х3 23 августа состоялся Кубок городского головы г. Ромны по баскетболу 3х3, который стал вторым этапом летнего чемпионата Сумской области 2021 года.

В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из Сумской, Полтавской и Черниговской областей. Всего в трех возрастных категориях соревновались 25 команд, пишет basket.sumy.ua.

В младшей категории боролись 6 команд юношей и девушек до 13 лет. В итоге бронзовые медали завоевали игроки команды «Сумбулз» (г. Сумы), которые в игре за III место одолели своих «одноклубников» со счетом 10:2. Победителями категории стал путивльский «Партизан U-13», который в финале победил Роменскую «ООШ №11» со счетом 15:5.

Состав команды «Партизан U-13»: Горб Евгений, Соколов Владислав, Третьяк Алексей и Титов Иван.

Юношеская категория «до 15 лет» собрала 8 команд. В бронзовом финале роменские «Казаки» оказались сильнее путивльского коллектива «Дядя Ваня» - 10:8. Впрочем, в игре за золотые медали категории «Партизан U-15» отомстил за своих земляков, одолев местную команду «Соль» со счетом 17:11.

Состав команды «Партизан U-15»: Немцев Иван, Гудимов Тимофей, Петров Илья и Шевцов Артем.

Во время небольшого перерыва было проведено бросковый конкурс «Ручеек», по результатам которого разыграно футболку от БК «СумДУ». Несмотря на большое количество участников, победу одержал один из самых молодых - игрок «Партизан U-13» Владислав Соколов.

За главный кубок соревнований во взрослой категории боролись 11 коллективов. На полуфинальной стадии встретились давние друзья и сверхпринципиальные соперники - «Inglorious Bustards» (г. Ромны) и «Ведьмаки без казака» (г. Путивль). В напряженной игре, достойной финала, с минимальным преимуществом 11:10 победу праздновали «Ведьмаки...». Во втором полуфинале «Казаки» (г. Ромны) только в начале встречи сопротивлялись «Олимпу» (г. Конотоп). В итоге - 9:18 - и конотопский коллектив довольно неожиданно достиг финала соревнований.

В игре за бронзовые награды взрослой категории встретились местные «Inglorious Bustards» и «Казаки». Первые изначально завладели преимуществом и удерживали ее до финального свистка - 19:14.

Практически по тому же сценарию разворачивались события и в финальном противостоянии. Правда, «Ведьмаки без казака» не стали ждать окончания игрового времени, а зафиксировали досрочную победу над «Олимпом» со счетом 22:15.

Состав команды «Ведьмаки без казака»: Шевцов Артем, Соловьев Роман, Цветков Александр и Пивень Сергей.