Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:00296

В Ромнах разыграли кубок мэра по баскетболу 3х3

23 августа состоялся Кубок городского головы г. Ромны по баскетболу 3х3, который стал вторым этапом летнего чемпионата Сумской области 2021 года.

В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из Сумской, Полтавской и Черниговской областей. Всего в трех возрастных категориях соревновались 25 команд, пишет basket.sumy.ua.

В младшей категории боролись 6 команд юношей и девушек до 13 лет. В итоге бронзовые медали завоевали игроки команды «Сумбулз» (г. Сумы), которые в игре за III место одолели своих «одноклубников» со счетом 10:2. Победителями категории стал путивльский «Партизан U-13», который в финале победил Роменскую «ООШ №11» со счетом 15:5.

Состав команды «Партизан U-13»: Горб Евгений, Соколов Владислав, Третьяк Алексей и Титов Иван.

Юношеская категория «до 15 лет» собрала 8 команд. В бронзовом финале роменские «Казаки» оказались сильнее путивльского коллектива «Дядя Ваня» - 10:8. Впрочем, в игре за золотые медали категории «Партизан U-15» отомстил за своих земляков, одолев местную команду «Соль» со счетом 17:11.

Состав команды «Партизан U-15»: Немцев Иван, Гудимов Тимофей, Петров Илья и Шевцов Артем.

Во время небольшого перерыва было проведено бросковый конкурс «Ручеек», по результатам которого разыграно футболку от БК «СумДУ». Несмотря на большое количество участников, победу одержал один из самых молодых - игрок «Партизан U-13» Владислав Соколов.

За главный кубок соревнований во взрослой категории боролись 11 коллективов. На полуфинальной стадии встретились давние друзья и сверхпринципиальные соперники - «Inglorious Bustards» (г. Ромны) и «Ведьмаки без казака» (г. Путивль). В напряженной игре, достойной финала, с минимальным преимуществом 11:10 победу праздновали «Ведьмаки...». Во втором полуфинале «Казаки» (г. Ромны) только в начале встречи сопротивлялись «Олимпу» (г. Конотоп). В итоге - 9:18 - и конотопский коллектив довольно неожиданно достиг финала соревнований.

В игре за бронзовые награды взрослой категории встретились местные «Inglorious Bustards» и «Казаки». Первые изначально завладели преимуществом и удерживали ее до финального свистка - 19:14.

Практически по тому же сценарию разворачивались события и в финальном противостоянии. Правда, «Ведьмаки без казака» не стали ждать окончания игрового времени, а зафиксировали досрочную победу над «Олимпом» со счетом 22:15.

Состав команды «Ведьмаки без казака»: Шевцов Артем, Соловьев Роман, Цветков Александр и Пивень Сергей.

Спорт Баскетбол 3х3
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах состоялся чемпионат города по баскетболу 3х3
12.08.2021 12:15

В Сумах состоялся чемпионат города по баскетболу 3х3

В Сумах состоялся открытый чемпионат города по баскетболу 3х3....

Сумские стритболисты выиграли «серебро» в Киеве
12.07.2021 17:59

Сумские стритболисты выиграли «серебро» в Киеве

Определились победители третьего тура чемпионата Украины по баскетболу 3х3....

Сумские студенты выиграли тур юношеского чемпионата Украины 3х3
10.07.2021 12:47

Сумские студенты выиграли тур юношеского чемпионата Украины 3х3

На столичном НСК «Олимпийский» состоялись матчи 2-го тура юношеского чемпионата Украины по баскетболу 3х3 среди команд U-15 и U-17....

В Путивле разыграли открытый кубок по баскетболу 3х3
29.06.2021 10:19

В Путивле разыграли открытый кубок по баскетболу 3х3

27 июня в г. Путивль прошел традиционный Кубок города по баскетболу 3х3....

В Тростянце пройдет чемпионат Украины по стритболу
08.06.2021 12:11

В Тростянце пройдет чемпионат Украины по стритболу

19 июня в Тростянце пройдет 1-й этап чемпионата Украины по баскетболу 3х3....

view counter

Статьи

Максим и Марина Гладун: «Мечтаем об Олимпиаде»
21.08.2021 14:40
Особенности выбора бокалов для пива
19.08.2021 17:57
Где готовят вкусную лапшу вок в Кременчуге?
19.08.2021 17:18
«НАШ КРАЙ»: природні ресурси мають працювати на громади
19.08.2021 13:10
Фабрика мільйонерів: Епіцентр здійснює мрії українців на 50 мільйонів
19.08.2021 09:52
«Наш край» допомагає споживачам газу захистити свої права
18.08.2021 12:28
Фінансові підсумки півріччя: громади Сумщини витратили 2,5 млрд.грн на освіту
17.08.2021 13:02
Сергій Шахов: «Наш край» відкликає депутатів, які обміняли інтереси громади на власні»
16.08.2021 11:16
Подбор контактных линз: на что стоит обратить внимание?
14.08.2021 17:56
Где в Сумах стоит попробовать суши - обзор ресторанов и суши-баров
13.08.2021 15:53
Преимущества корма Феликс для домашних кошек
11.08.2021 18:59
Як мешканцю Сум побудувати успішну кар’єру в ІТ? Глобальні можливості з ЕРАМ Україна
11.08.2021 10:18
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
09.50; 17.00
Загін самогубців: Місія навиліт (Джеймс Ганн, 2021)
Загін самогубців: Місія навиліт (Джеймс Ганн, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.40
Опівночі у високій траві (Рендалл Емметт, 2021)
Опівночі у високій траві (Рендалл Емметт, 2021)
Кино Планета Кіно
22.00; с 23.08 - 20.30
Ремінісценція (Ліза Джой, 2021)
Ремінісценція (Ліза Джой, 2021)
Кино Планета Кіно
11.50; 15.00; 20.00; 22.00
Щенячий патруль у кіно (Келлан Брункер, 2021)
Щенячий патруль у кіно (Келлан Брункер, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.30; 14.05; 17.00; 18.10
Не дихай 2 (Родо Саягес, 2021)
Не дихай 2 (Родо Саягес, 2021)
Кино Планета Кіно
22.30; с 23.08 - 20.45
Персонаж (Шон Леві, 2020)
Персонаж (Шон Леві, 2020)
Кино Планета Кіно
10.30; 12.45; 15.55; 17.25; 19.45

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.